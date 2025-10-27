ССО знищили нафтобазу росіян та склад палива в окупованій Луганській області
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Українські спецпризначенці знищили прифронтовий склад палива росіян та нафтобазу на тимчасово окупованій території Луганської області. Відео роботи показали бійці Сил спеціальних операцій.
Успішних ударів по об’єктах забезпечення армії РФ завдали в ніч проти 27 жовтня. Дрони ССО уразили об'єкти в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.
Склад зберігання палива розташований у тимчасово окупованому Старобільську, що в Луганській області. А нафтобаза – у самому Луганську.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинення його наступальних потуг", – зазначили спецпризначенці.
- 24 жовтня Reuters повідомляв, що Рязанський НПЗ екстрено зупинив роботу установки перероблення нафти після атаки дронів 23 жовтня.
- 26 жовтня командувач СБС Мадяр підтвердив удар по Бєлгородській дамбі Росії. Позиції росіян підтоплює через те, що шлюз сильно пошкоджений.
Коментарі (0)