Українські спецпризначенці знищили прифронтовий склад палива росіян та нафтобазу на тимчасово окупованій території Луганської області. Відео роботи показали бійці Сил спеціальних операцій. 

Успішних ударів по об’єктах забезпечення армії РФ завдали в ніч проти 27 жовтня. Дрони ССО уразили об'єкти в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.

Склад зберігання палива розташований у тимчасово окупованому Старобільську, що в Луганській області. А нафтобаза – у самому Луганську.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинення його наступальних потуг", – зазначили спецпризначенці.

  • 24 жовтня Reuters повідомляв, що Рязанський НПЗ екстрено зупинив роботу установки перероблення нафти після атаки дронів 23 жовтня. 
  • 26 жовтня командувач СБС Мадяр підтвердив удар по Бєлгородській дамбі Росії. Позиції росіян підтоплює через те, що шлюз сильно пошкоджений. 
луганська областьссонафтобазаудари по рф