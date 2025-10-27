Українські спецпризначенці знищили прифронтовий склад палива росіян та нафтобазу на тимчасово окупованій території Луганської області. Відео роботи показали бійці Сил спеціальних операцій.

Успішних ударів по об’єктах забезпечення армії РФ завдали в ніч проти 27 жовтня. Дрони ССО уразили об'єкти в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.

Склад зберігання палива розташований у тимчасово окупованому Старобільську, що в Луганській області. А нафтобаза – у самому Луганську.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинення його наступальних потуг", – зазначили спецпризначенці.