Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та логістику росіян у Луганській області – Генштаб

Україна уразила НПЗ у Саратові, склади росіян у Луганській області та залізничну інфраструктуру в Ростовській області

Саратовський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони у ніч проти 3 листопада уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії та логістичні об’єкти ворога у тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

По об'єкту відпрацювали оператори дронів першого окремого центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС). Також вони атакували ТПС "Сергеєвка" забезпечення залізничної інфраструктури Міллєрово-Марʼяни у Ростовській області. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

За даними Генштабу, зафіксоване влучання у НПЗ в Саратові в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6. Це підприємство є одним із найстаріших нафтопереробних заводів ворога і долучене до забезпечення потреб його армії.

Станом на 2023 рік обсяг перероблювання нафти становив 4,8 млн тонн.

Окрім цього були атаковані логістичні об'єкти росіян у тимчасово окупованій Луганській області, зокрема: склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

"Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію", – зазначили в Генштабі.