Силы спецопераций поразили нефтебазу оккупантов в Крыму – видео
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 10 ноября Силы специальных операций ВСУ поразили нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба этого рода войск и опубликовала соответствующее видео.
"Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций меньше чем за месяц", – отмечают в сообщении.
Эта нефтебаза является важным элементом топливо-логистической системы оккупационной власти на полуострове – она важна для обеспечения военных объектов и транспорта армии РФ, отмечают военные.
Этот объект расположен в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Расстояние от нефтебазы до линии фронта – более 200 километров по прямой:
- В октябре ССО уничтожили пусковую установку системы ПВО С-400 "Триумф" и склад боеприпасов оккупантов в Крыму.
- 29 октября собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что беспилотники спецслужбы поразили технику и нефтебазы оккупантов в Крыму.
- В ночь на 2 ноября военная разведка ударила по объектам ПВО россиян на полуострове.
- С 5 на 6 число ССО поразили нефтебазы и логистические объекты захватчиков в Крыму.
- 10 ноября россияне заявили об атаке морских дронов в районе Туапсе в Краснодарском крае.
