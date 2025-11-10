В ночь на 10 ноября Силы специальных операций ВСУ поразили нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба этого рода войск и опубликовала соответствующее видео.

"Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций меньше чем за месяц", – отмечают в сообщении.

Эта нефтебаза является важным элементом топливо-логистической системы оккупационной власти на полуострове – она важна для обеспечения военных объектов и транспорта армии РФ, отмечают военные.

Этот объект расположен в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.

Расстояние от нефтебазы до линии фронта – более 200 километров по прямой: