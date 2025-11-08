Силы специальных операций уничтожили пусковую установку системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Боевую работу выполнили движение сопротивления и подразделения Deep strike (глубинного удара) этого рода войск.

"Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года, однако о ней не разглашалось для оперативной безопасности", – отмечает ССО.

По их словам, представители движения сопротивления получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, вблизи Симферополя, а дальнейшая специальная разведка подтвердила, что там находится арсенал оккупантов.

В ночь на 6 октября этот склад поразили дроны Сил спецопераций, а в тот же день их подразделения уничтожили пусковую установку С-400 в селе Уютное (Уютное) вблизи Евпатории, указывается в сообщении.

"С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины", – акцентируют военные.