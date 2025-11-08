Силы спецопераций уничтожили пусковую С-400 и склад боеприпасов оккупантов в Крыму – видео
Силы специальных операций уничтожили пусковую установку системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ССО.
Боевую работу выполнили движение сопротивления и подразделения Deep strike (глубинного удара) этого рода войск.
"Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года, однако о ней не разглашалось для оперативной безопасности", – отмечает ССО.
По их словам, представители движения сопротивления получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, вблизи Симферополя, а дальнейшая специальная разведка подтвердила, что там находится арсенал оккупантов.
В ночь на 6 октября этот склад поразили дроны Сил спецопераций, а в тот же день их подразделения уничтожили пусковую установку С-400 в селе Уютное (Уютное) вблизи Евпатории, указывается в сообщении.
"С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины", – акцентируют военные.
- 29 октября собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что беспилотники спецслужбы поразили технику и нефтебазы оккупантов в Крыму.
- В ночь на 2 ноября военная разведка ударила по объектам ПВО россиян на полуострове.
- С 5 на 6 число ССО поразили нефтебазы и логистические объекты захватчиков в Крыму.
