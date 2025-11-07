ССО отработали по нефтебазам и поездам с топливом россиян в Крыму – видео

Силы специальных операций поразили нефтебазы и логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым и показали видео.

Прошлой ночью, с 5 на 6 ноября, дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" возле поселка Гвардейск. Был уничтожен резервуар РВС-400. На момент удара он был заполнен.

В этом же районе поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, (поселок Битумное). Были уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные возгорания.

Гвардейское и Битумное на карте DeepState