ССО отработали по нефтебазам и поездам с топливом россиян в Крыму – видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Силы специальных операций поразили нефтебазы и логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым и показали видео.
Прошлой ночью, с 5 на 6 ноября, дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" возле поселка Гвардейск. Был уничтожен резервуар РВС-400. На момент удара он был заполнен.
В этом же районе поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, (поселок Битумное). Были уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные возгорания.
- 5 ноября во временно оккупированном Донецке была поражена база хранения, комплектующих и запуска "шахедов".
- В ночь на 6 ноября Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. За год он перерабатывает 15,7 млн тонн нефтепродуктов (5,6% от всей переработки в РФ).
- По данным Reuters, Волгоградский НПЗ остановил переработку нефти после атаки.
