ССО відпрацювали по нафтобазах і потягах з паливом росіян у Криму – відео

Сили спеціальних операцій уразили нафтобази й логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим і показали відео.

Минулої ночі, з 5 на 6 листопада, дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" поблизу селища Гвардійськ. Було знищено резервуар РВС-400. На момент удару він був заповнений.

У цьому самому районі були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз і складів ПММ у Сімферополі й околиці, (селище Бітумне). Були знищені об’єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загорання.

Гвардійське і Бітумне на мапі DeepState