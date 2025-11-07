ССО відпрацювали по нафтобазах і потягах з паливом росіян у Криму – відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Сили спеціальних операцій уразили нафтобази й логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим і показали відео.
Минулої ночі, з 5 на 6 листопада, дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська" поблизу селища Гвардійськ. Було знищено резервуар РВС-400. На момент удару він був заповнений.
У цьому самому районі були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз і складів ПММ у Сімферополі й околиці, (селище Бітумне). Були знищені об’єкти резервуарного парку, зафіксовані численні загорання.
- 5 листопада у тимчасово окупованому Донецьку була уражена база зберігання, комплектування та запуску "шахедів".
- У ніч проти 6 листопада Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод – зафіксовані вибухи та пожежа в районі цілі. За рік він переробляє 15,7 млн тонн нафтопродуктів (5,6% від усього перероблювання у РФ).
- За даними Reuters, Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після атаки.
