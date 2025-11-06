ЗСУ підірвали в Донецьку базу зберігання "шахедів", у Криму та Росії – НПЗ і склади з паливом

Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, склад "шахедів" у Донецьку та кілька складів ПММ на території Криму

Вибухи у Донецьку (скриншот відео)

У тимчасово окупованому Донецьку 5 листопада була уражена база зберігання, комплектування та запуску дронів "шахед". Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, це була спільна операція бригадної розвідки 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра", Сил спеціальних операцій та ракетних військ і артилерії.

Мадяр повідомив, що ціль на території ДАПу (Донецького аеропорту) була складна і її розробка перетворилася на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з "дрібних пазлів".

"Цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", – зазначив він.

У Генштабі зазначили, що на території складу зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію.

Окрім цього, Сили оборони уразили у ніч на 6 листопада Волгоградський нафтопереробний завод – зафіксовані вибухи та пожежа в районі цілі. За рік він переробляє 15,7 млн тонн нафтопродуктів (5.6% від всієї переробки у РФ).

У тимчасово окупованому Криму уражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі в Гвардійському сталося успішне влучання в резервуар та цистерни з паливом на зливо-наливній естакаді. А на двох базах у Сімферополі уражено резервуарні парки, відбулося загоряння одного з них.