В Донецьку пролунали сильні вибухи: повідомляють про удар по складу боєприпасів – відео
Ввечері 5 листопада у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. За непідтвердженими даними, був атакований склад із боєкомплектом росіян.
Вибухи пролунали близько 21:00. Журналіст Денис Казанський заявив, що нібито стався ракетний удар по "великому складу боєприпасів".
Кремлівський гауляйтер Денис Пушилін не прокоментував інцидент, але пропагандистські військкори заявили, що "було гучно". Українська сторона офіційно також не коментувала ймовірну атаку.
На відео, якими почали ділитися в мережі місцеві мешканці, видно момент потужного вибуху та чутно вторинні детонації. Спалахи від пожежі помітні на великій відстані.
Обережно! Відео можуть містити нецензурну лексику.
- 8 вересня в окупованому Донецьку лунали вибухи. OSINT-аналітики заявили про влучання в завод "Топаз".
- 11 жовтня в окупованому Донецьку сталася велика пожежа під час дронової атаки. Повідомлялося про "приліт" у районі колишнього "Ашану".
