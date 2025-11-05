В Донецьку пролунали сильні вибухи: повідомляють про удар по складу боєприпасів – відео

У тимчасово окупованому місті масштабна пожежа після атаки, чути звуки повторної детонації

Вибух у Донецьку (Фото: ресурси окупантів)

Ввечері 5 листопада у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. За непідтвердженими даними, був атакований склад із боєкомплектом росіян.

Вибухи пролунали близько 21:00. Журналіст Денис Казанський заявив, що нібито стався ракетний удар по "великому складу боєприпасів".

Кремлівський гауляйтер Денис Пушилін не прокоментував інцидент, але пропагандистські військкори заявили, що "було гучно". Українська сторона офіційно також не коментувала ймовірну атаку.

На відео, якими почали ділитися в мережі місцеві мешканці, видно момент потужного вибуху та чутно вторинні детонації. Спалахи від пожежі помітні на великій відстані.

Обережно! Відео можуть містити нецензурну лексику.