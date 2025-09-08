В окупованому Донецьку лунають вибухи: OSINT-аналітики заявили про влучання в "Топаз"

На відео, опублікованих у місцевих пабліках, можна побачити кадри влучань

Завод "Топаз" (Фото: Wikipedia)

Увечері в понеділок, 8 вересня, в тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області лунають вибухи. Пропагандистські ресурси пишуть про дронову атаку.

Гауляйтер Донецька Олексій Кулємзін повідомив, що у місті лунають вибухи. За його словами, тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники.

Він стверджує, що внаслідок атаки нібито пошкоджено скління в будинку та школі. Про постраждалих Кулємзін не повідомляв.

Пропагандистський Telegram-канал Shot пише про задимлення в центрі Донецька.

Водночас аналітики спільноти Dnipro Osint пишуть, що під ракетною атакою опинився колишній металургійний завод "Топаз" у Донецьку. Територію промзони підприємства окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Також аналітики стверджують, що є влучання і в інших місцях.

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ опублікував, як стверджується, фото наслідків атаки на "Топаз".

Спільнота КіберБорошно повідомила, що на ураженому заводі "Топаз" розташовувався пункт управління рівня армії.

Пропагандистський Telegrm-канал ASTRA писав, що вибухи увечері також лунали в тимчасово окупованих Єнакієвому та Макіївці.

19 серпня повідомлялося, що далекобійні дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованих територіях Луганської області.