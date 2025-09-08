В окупованому Донецьку лунають вибухи: OSINT-аналітики заявили про влучання в "Топаз"
Увечері в понеділок, 8 вересня, в тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області лунають вибухи. Пропагандистські ресурси пишуть про дронову атаку.
Гауляйтер Донецька Олексій Кулємзін повідомив, що у місті лунають вибухи. За його словами, тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники.
Він стверджує, що внаслідок атаки нібито пошкоджено скління в будинку та школі. Про постраждалих Кулємзін не повідомляв.
Пропагандистський Telegram-канал Shot пише про задимлення в центрі Донецька.
Водночас аналітики спільноти Dnipro Osint пишуть, що під ракетною атакою опинився колишній металургійний завод "Топаз" у Донецьку. Територію промзони підприємства окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Також аналітики стверджують, що є влучання і в інших місцях.
Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ опублікував, як стверджується, фото наслідків атаки на "Топаз".
Спільнота КіберБорошно повідомила, що на ураженому заводі "Топаз" розташовувався пункт управління рівня армії.
Пропагандистський Telegrm-канал ASTRA писав, що вибухи увечері також лунали в тимчасово окупованих Єнакієвому та Макіївці.
- 19 серпня повідомлялося, що далекобійні дрони СБУ уразили два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
