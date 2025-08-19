Дрони СБУ знищили два склади боєприпасів росіян у Луганській області
У ніч проти 19 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Українські безпілотники уразили склади у тимчасово окупованому населеному пункті Білокуракине Луганської області.
В СБУ зазначили, що населений пункт розташований на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.
За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.
Співрозмовник LIGA.net у спецслужбі надав скриншоти уражених об’єктів.
- СБУ регулярно завдає ударів по об’єктах окупантів. Зокрема, 11 серпня повідомлялося про ураження Арзамаського приладобудівного заводу під Нижнім Новгородом.
Коментарі (0)