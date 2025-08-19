Дроны СБУ уничтожили два склада боеприпасов россиян в Луганской области
В ночь на 19 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два склада боеприпасов россиян на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Украинские беспилотники поразили склады во временно оккупированном населенном пункте Белокуракино Луганской области.
В СБУ отметили, что населенный пункт расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности, на Покровское направление.
По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, зафиксированный также и международным сервисом FIRMS, отслеживающим возгорание в реальном времени по всему миру.
Собеседник LIGA.net в спецслужбе предоставил скриншоты пораженных объектов.
- СБУ регулярно наносит удары по объектам оккупантов. В частности, 11 августа сообщалось о поражении Арзамасского приборостроительного завода под Нижним Новгородом.
