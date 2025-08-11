Дрони СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод під Нижнім Новгородом – джерело

За попередніми даними проінформованого співрозмовника, по заводу влучили щонайменше чотири безпілотники СБУ

Арзамаський приладобудівний завод (Фото: пропагандистські медіа)

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна", що розташований у Нижньогородській області Росії. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у СБУ.

Цей завод є частиною військово-промислового комплексу (ВПК) Росії й виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та компоненти, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Він також входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО "А" СБУ.

"Підприємства ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Зранку 11 серпня губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомляв про удари "по двох промислових зонах" в області. Місцеві пабліки писали про вибухи в Арзамасі та Дзержинськ.

Окрім цього Росавіація оголошувала план "Килим" в аеропорту "Стригіно" в Нижньогородській області через загрозу дронів.