Дрони СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод під Нижнім Новгородом – джерело
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу імені Пландіна", що розташований у Нижньогородській області Росії. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у СБУ.
Цей завод є частиною військово-промислового комплексу (ВПК) Росії й виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та компоненти, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.
Він також входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО "А" СБУ.
"Підприємства ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.
Зранку 11 серпня губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомляв про удари "по двох промислових зонах" в області. Місцеві пабліки писали про вибухи в Арзамасі та Дзержинськ.
Окрім цього Росавіація оголошувала план "Килим" в аеропорту "Стригіно" в Нижньогородській області через загрозу дронів.
- У ніч проти 2 серпня безпілотники СБУ вразили аеродром зберігання "шахедів" у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії.
- 4 серпня безпілотники СБУ вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.
- 10 серпня дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" в російському місті Ухта (республіка Комі).
