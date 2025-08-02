Дрони СБУ вразили аеродром зберігання "шахедів" у Краснодарському краї

Українські безпілотники атакували об’єкт, з якого окупанти запускають свої ударні БпЛА

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 2 серпня безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром зберігання "шахедів" в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ.

В СБУ заявили, що цієї ночі першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ". На його території було уражено місця зберігання й запуску "шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Друга ціль дронів СБУ – завод "Електроприлад" у місті Пенза. Ураження цього підприємства вже підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Цей завод працює на російський військово-промисловий комплекс. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення.