Пензенський завод радіоелектроніки атакували дрони СБУ – джерело
Радіозавод у Пензі був атакований далекобійними безпілотниками Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у службі.
"Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех", – заявив співбесідник.
Зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа, повідомив він.
Попередньо, на підприємстві уражено новий виробничий комплекс та складські приміщення з комплектованням.
"СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічних підприємствах російського ВПК – в розпалі", – заявив представник СБУ.
Губернатор Пензенської області Росії Олег Мельниченко заявив, що "руйнувань на заводі не сталося".
Пензенський радіозавод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ Росії: протиповітряної оборони, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.
Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.
- У ніч проти 26 липня дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" – це один із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки.
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