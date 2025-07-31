Пензенський завод радіоелектроніки атакували дрони СБУ – джерело

На радіозаводі у Пензі пролунало щонайменше 11 вибухів

Радіозавод у Пензі (Фото: російські соцмережі)

Радіозавод у Пензі був атакований далекобійними безпілотниками Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у службі.

"Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех", – заявив співбесідник.

Зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа, повідомив він.

Попередньо, на підприємстві уражено новий виробничий комплекс та складські приміщення з комплектованням.

"СБУ системно зменшує здатність Росії виготовляти продукцію для своєї армії. Літній сезон відпрацювання по високотехнологічних підприємствах російського ВПК – в розпалі", – заявив представник СБУ.

Губернатор Пензенської області Росії Олег Мельниченко заявив, що "руйнувань на заводі не сталося".

Пензенський радіозавод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ Росії: протиповітряної оборони, артилерії, а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.

Через роботу на російський ВПК завод перебуває під міжнародними санкціями.