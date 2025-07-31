Безпілотники вдарили по Пензі, палає радіозавод – фото, відео

Радіозавод у Пензі (Фото: російський пропагандистський ресурс)

У ніч проти 31 липня безпілотники атакували російську Пензу, де було уражене промислове підприємство. Про це повідомив губернатор Пензенської області Росії Олег Мельниченко. За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрія Коваленка, йдеться про пензенський радіозавод.

Режим "Безпілотна небезпека" було оголошено у Пензенській області близько 01:00 (час співпадає з київським). У регіоні було вимкнуто мобільний інтернет.

Вранці губернатор написав, що було атаковане "одне з промислових підприємств". Руйнувань, за його словами, не сталося, але почалася пожежа на території підприємства. Ліквідація наслідків станом на ранок тривала.

У своєму щоденному звіті Міністерство оборони Росії повідомило про нібито збиття вночі 32 безпілотників у п'яти російських регіонах та тимчасово окупованому Криму. Пензенської області в переліку немає.

За даними Коваленка, було атаковано пензенське акціонерне товариство "Радіозавод", яке спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для Збройних сил Росії.

Зокрема, на Радіозаводі виготовляють мобільні комплекси управління; системи автоматизованого бойового управління; радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних військ та Ракетних військ стратегічного призначення Росії та модернізовані командно-штабні машини на базі бронетехніки.

"Важливе підприємство воєнно-промислового комплексу РФ", – написав Коваленко.