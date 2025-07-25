Ставропольський край атакували дрони, мер Невинномиська заявив про 37 прильотів – відео

Атака по Ставропольському краю (скриншот відео)

Над Ставропольським краєм Росії в ніч проти 25 липня заявили про нібито збиття 37 дронів. Губернатор Володимир Владимиров назвав атаку "наймасовішою".

За його словами, дрони атакували місто Невинномиськ з 02:30 до 06:00. Водночас мер міста Михайло Міненков заявив про 37 прильотів, які обійшлися нібито "без втрат і без руйнувань". Він попросив місцевих жителів не публікувати та не надсилати один одному фото і відео сьогоднішньої ночі.

У Невинномиську розташований завод "Азот", який є виробником азотних добрив і аміаку та входить до групи "ЄвроХім". Він виробляє, зокрема, меламін, калійну селітру і метанол – речовини подвійного призначення, які використовують у виробництві гранатометів ВОГ, фугасів і реактивних зарядів.

У Telegram-каналах публікували відео нібито атаки саме на цей завод, на ньому могла виникнути пожежа, але інформація потребує офіційного підтвердження.