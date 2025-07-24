Краснодарський край атакували безпілотники: палає нафтобаза, закривали аеропорт – фото, відео

Вибухи чули в Сочі, Адлерському районі та селищі Сіріус

Сочі (Фото: російський пропагандистський ресурс)

У ніч проти 24 липня Краснодарський край Росії атакували безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі в декількох місцях, а аеропорт Сочі припиняв роботу. Про це повідомляють російські пропагандистські канали та представники місцевої влади.

Атака почалася з 20:40 за російським часом (такий же час за Києвом), повідомило Міністерство оборони Росії.

Близько 02:00 голова адміністрації федеральної території Сіріус Дмитро Плішкін повідомив, що у селищі Сіріус, розташованому в Імеретинській низовині в Краснодарському краї "відбулося влучання по нафтобазі". Він закликав місцевих мешканців "утриматися від прогулянок" у цьому районі.

Мер Сочі Андрій Прошунін повідомив, що вночі в акваторії Чорного моря працювала система ППО. Уламки БпЛА впали на вулицю, сталося займання.

Оперативний штаб Краснодарського краю уточнив, що сталася пожежа на території гаражного кооперативу без постраждалих.

Водночас штаб заявив, що в Адлерському районі Сочі внаслідок падіння уламків БпЛА нібито загинула одна жінка, а ще одна зазнала тяжких поранень і була госпіталізована.

Представник Росавіації Артем Кореняко повідомив, що у ніч на 24 липня в аеропорту Сочі були введені обмеження на приймання і випуск повітряних суден "для забезпечення безпеки польотів". Аеропорт відновив роботу близько 03:00.

Міноборони Росії відрапортувало, що вночі було знищено 39 безпілотників ударного типу, з яких 21 над Чорним морем, 11 над Азовським і сім над територією Краснодарського краю.