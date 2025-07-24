Краснодарский край атаковали БпЛА: горит нефтебаза, закрывали аэропорт – фото, видео
В ночь на 24 июля Краснодарский край России подвергся атаке беспилотников, в результате чего возникли пожары в нескольких местах, а аэропорт Сочи прекратил работу. Об этом сообщают российские пропагандистские каналы и представители местной власти.
Атака началась в 20:40 по московскому времени (такое же время и в Киеве), сообщило Министерство обороны России.
Примерно в 02:00 глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин сообщил, что в поселке Сириус, расположенном в Имеретинской низменности Краснодарского края, "произошло попадание в нефтебазу". Он призвал местных жителей "воздержаться от прогулок" в этом районе.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что ночью в акватории Черного моря работала система ПВО. Обломки беспилотника упали на улицу, произошло возгорание.
Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что пожар произошел на территории гаражного кооператива, пострадавших нет.
В то же время штаб заявил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, а еще одна получила тяжелые ранения и была госпитализирована.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в ночь на 24 июля в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов "для обеспечения безопасности полетов". Аэропорт возобновил работу около 03:00.
Министерство обороны России сообщило, что ночью было уничтожено 39 ударных беспилотников, из которых 21 над Черным морем, 11 над Азовским и семь над территорией Краснодарского края.
- В ночь на 23 июля Россию в очередной раз атаковали беспилотники, в том числе снова прилетало по Ростовской области. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и российские пропагандисты сообщили об ударах по Новочеркасску.
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