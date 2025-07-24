Краснодарский край атаковали БпЛА: горит нефтебаза, закрывали аэропорт – фото, видео

Взрывы были слышны в Сочи, Адлерском районе и поселке Сириус

Сочи (Фото: российский пропагандистский ресурс)

В ночь на 24 июля Краснодарский край России подвергся атаке беспилотников, в результате чего возникли пожары в нескольких местах, а аэропорт Сочи прекратил работу. Об этом сообщают российские пропагандистские каналы и представители местной власти.

Атака началась в 20:40 по московскому времени (такое же время и в Киеве), сообщило Министерство обороны России.

Примерно в 02:00 глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин сообщил, что в поселке Сириус, расположенном в Имеретинской низменности Краснодарского края, "произошло попадание в нефтебазу". Он призвал местных жителей "воздержаться от прогулок" в этом районе.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что ночью в акватории Черного моря работала система ПВО. Обломки беспилотника упали на улицу, произошло возгорание.

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что пожар произошел на территории гаражного кооператива, пострадавших нет.

В то же время штаб заявил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотника погибла одна женщина, а еще одна получила тяжелые ранения и была госпитализирована.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в ночь на 24 июля в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов "для обеспечения безопасности полетов". Аэропорт возобновил работу около 03:00.

Министерство обороны России сообщило, что ночью было уничтожено 39 ударных беспилотников, из которых 21 над Черным морем, 11 над Азовским и семь над территорией Краснодарского края.