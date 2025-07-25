Ставропольский край атаковали дроны, мэр Невинномысска заявил о 37 прилетах – видео
Над Ставропольским краем России в ночь на 25 июля заявили о якобы сбивании 37 дронов. Губернатор Владимир Владимиров назвал атаку "самой массированной".
По его словам, дроны атаковали город Невинномысск с 02:30 до 06:00. В то же время мэр города Михаил Миненков заявил о 37 прилетах, которые обошлись якобы "без потерь и без разрушений". Он попросил местных жителей не публиковать и не отправлять друг другу фото и видео сегодняшней ночи.
В Невинномысске расположен завод "Азот", где производят азотные удобрения и аммиак, ходит в группу "ЕвроХим". Он производит, в том числе, меламин, калийную селитру и метанол – вещества двойного назначения, которые используют при производстве гранатометов ВОГ, фугасов и реактивных зарядов.
В Telegram-каналах публиковали видео якобы атаки именно на этот завод, на нем мог возникнуть пожар, но информация требует официального подтверждения.
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