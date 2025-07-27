Волгоградську область атакували дрони, спалахнула пожежа в районі залізниці – відео
У ніч на 27 липня у Волгоградській області гриміли вибухи, зокрема, в районі електропідстанції на залізниці в Октябрському районі. Атаку дронів підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров.
За його словами, протиповітряна оборона "штатно відпрацювала" по дронах, ніхто не постраждав. А внаслідок нібито "падіння уламків" було пошкоджено електроживлення в контактній мережі залізниці в Октябрському районі, станція "Жутове".
За даними Міноборони Росії, в регіоні нібито було збито дев'ять БпЛА.
Ремонтні служби та фахівці залізниці, за словами Бочарова, уточнюють і ліквідують наслідки. В аеропорту Волгограда вводили обмеження на польоти з 00:40 до 07:30 за Києвом.
Водночас у Telegram-каналах публікують фото і відео пожежі, що виникла в районі залізниці, а також відео моменту, ймовірно, самого прильоту.
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, ймовірно, горить електропідстанція, що забезпечує електроенергією залізниці. Вона розташована недалеко від нафтобази.
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