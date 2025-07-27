Волгоградскую область атаковали дроны, вспыхнул пожар в районе железной дороге – видео

Кадры пожара в Волгоградской области (Фото: t.me/supernova_plus)

В ночь на 27 июля в Волгоградской области гремели взрывы, в частности, в районе электроподстанции на железной дороге в Октябрьском районе. Атаку дронов подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, противовоздушная оборона "штатно отработала" по дронам, никто не пострадал. А в результате якобы "падения обломков" было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, станция "Жутово".

По данным Минобороны России, в регионе якобы было сбито девять БпЛА.

Ремонтные службы и специалисты железной дороги, по словам Бочарова, уточняют и ликвидируют последствия. В аэропорту Волгограда вводили ограничения на полеты с 00:40 до 07:30 по Киеву.

В то же время в Telegram-каналах публикуют фото и видео пожара, возникшего в районе железной дороги, а также видео момента, предположительно, самого прилета.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, вероятно, горит электроподстанция, обеспечивающая электроэнергию для железной дороги. Она находится недалеко от нефтебазы.