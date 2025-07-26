Дроны атаковали Ставрополь РФ. Мэр заявил о прилетах на промышленных объектах – видео
В ночь на 26 июля дроны атаковали Ставрополь в России. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Российский чиновник около 03:34 заявил об "дроновой опасности" на территории Ставропольского края. Впоследствии он отметил, что в Ставрополе якобы отражали атаку беспилотников.
Также по его словам, "есть прилеты" на территории промышленных объектов", был якобы небольшой пожар.
Зато пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что дроны ударили по оборонному заводу "Сигнал"
СправкаЗавод "Сигнал" является одним из ключевых российских предприятий в области радиоэлектроники и приборостроения. Завод производит радиоэлектронное сопротивление, станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э". Сейчас завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.
Зато в Минобороны России уже отчитались о якобы сбитых 54 беспилотниках.
- В ночь на 23 июля Россию в очередной раз атаковали беспилотники,в частности снова прилетало по Ростовской области. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь и российские пропагандисты сообщили об ударах по Новочеркасску.
- 24 июля Краснодарский край РФ атаковали БпЛА. Горела нефтебаза, закрывали аэропорт.
- В ночь на 25 июля дроны атаковали Ставропольский край. Мэр Невинномысска заявлял о 37 прилетах.
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