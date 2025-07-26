Дроны атаковали Ставрополь РФ. Мэр заявил о прилетах на промышленных объектах – видео

Под ударом дронов, предварительно, мог оказаться оборонный завод "Сигнал"

Завод "Сигнал" (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

В ночь на 26 июля дроны атаковали Ставрополь в России. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Российский чиновник около 03:34 заявил об "дроновой опасности" на территории Ставропольского края. Впоследствии он отметил, что в Ставрополе якобы отражали атаку беспилотников.

Также по его словам, "есть прилеты" на территории промышленных объектов", был якобы небольшой пожар.

Зато пророссийский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что дроны ударили по оборонному заводу "Сигнал"

Справка Завод "Сигнал" является одним из ключевых российских предприятий в области радиоэлектроники и приборостроения. Завод производит радиоэлектронное сопротивление, станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э". Сейчас завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии. Завод "Сигнал" является одним из ключевых российских предприятий в области радиоэлектроники и приборостроения. Завод производит радиоэлектронное сопротивление, станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э". Сейчас завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Зато в Минобороны России уже отчитались о якобы сбитых 54 беспилотниках.