Дрони СБУ уразили в російському Ставрополі завод "Сигнал" – джерело

Безпілотники уразили два корпуси під час атаки на Ставропольський радіозавод

Завод "Сигнал" (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 26 липня дрони Служби безпеки України уразили в Ставрополі завод "Сигнал" – це один із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

Один з ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороге імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де розташовано цех радіоелектронних пристроїв №17.

Сигнал спеціалізується на виробництві різних видів РЕБ, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями.

"Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", – повідомив співрозмовник в СБУ.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

У ніч проти 26 липня росіяни скаржилися на атаку дронів у Ставрополі. Губернатор Володимир Володимиров заявляв про прильоти "на території промислових об'єктів".