Дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї – джерело

Відбулося влучання БпЛА в один з технологічних цехів Ільського НПЗ

Ільський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 7 липня, далекобійні дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували нафтопереробний завод окупантів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Силах безпеки й оборони.

За його словами, українські БпЛА уразили Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї.

Співрозмовник додав, що внаслідок атаки БпЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві медіа.

Ільський НПЗ – нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії. Підприємство займається прийманням, зберіганням та перероблюванням вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Цей завод є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо залучений до ведення війни проти України.

Це вже не перша атака на цей завод. 17 лютого 2025 року повідомлялося про атаку на Ільський НПЗ та станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ. Станція припинила роботу після удару.

18 лютого Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ. Після влучання на підприємстві спалахнула пожежа.