Росіяни поскаржилися на атаку дронів та безекіпажних катерів на Новоросійськ – відео

Новоросійськ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 6 липня російський Новоросійськ опинився під атакою безпілотників та безекіпажних катерів. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко.

Мер Новоросійська близько 00:40 повідомив, що у Новоросійську триває відбиття атаки безекіпажних катерів.

Пізніше він повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 06:33 загрозу застосування БеК нібито скасували.

Також, як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих, у місті кілька годин лунала повітряна тривога, після чого були вибухи.

Натомість у Міноборони Росії заявили, що нібито за ніч на 6 липня знешкодили 120 українських безпілотників. Серед них:

← 30над територією Брянської області

← 25 над територією Курської області

← 18 над територією Орловської області

← 17 над територією Бєлгородської області

← 13 над територією Тульської області

Ще чотири над територією Калузької області, три над територією Ленінградської області, два над територією Смоленської області, два над територією Новгородської області, один над територією Тверської області, один над акваторією Азовського моря.