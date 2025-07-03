Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія" у Липецькій області: виробництво зупинено

Сили оборони вдарили по підприємству окупантів, яке виробляє батареї й акумулятори до комплексів "Іскандер-М"

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що у ніч проти 3 липня Сили оборони уразили завод "Енергія" у Липецькій області. Унаслідок влучання виробництво було зупинено.

Уночі росіяни скаржилися на вибухи в Липецькій області. Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA заявив про пошкодження на території заводу "Енергія" в місті Єлець.

Удару завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. В Генштабі зазначили, що підприємство займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження Збройних сил Росії.

Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено.

Зокрема, завод виробляє батареї для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Окрім цього, підприємство ВПК виробляє батареї й акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

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Російське підприємство "Енергія" вже було під обстрілом Сил оборони в ніч проти 23 травня.