"Жодного вікна в "Енергії". Російський Єлець вдруге за два місяці під ударами – відео"

Місцеві пабліки поширюють фото та відео пошкодженого дронами заводу "Енергія", по якому Україна вже успішно била і в травні

АО Энергия (Иллюстративное фото - ресурс оккупантов)

У ніч на 3 липня Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло в Липецьк та Єлець, де розташовано завод "Енергія" – це вже вдруге за два місяці. Про це повідомляють російські пропагандисти та губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Традиційно для російської влади Артамонов визнав лише "уламки" безпілотника – вони нібито впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. Загинула жінка 1954 року народження, ще двоє людей отримали поранення.

Ще один безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, що будується, в Єльці.

Пізніше Артамонов також повідомив про "падіння" безпілотника на парковці одного з підприємств в Єльці, в результаті чого виникла пожежа, яку вже нібито загасили. Співробітники найближчих цехів евакуйовані.

Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA заявив про пошкодження на території заводу "Енергія".

"На кадрах очевидців видно, що один з БпЛА влучив в асфальт біля заводу, а на території самого підприємства виникла пожежа. ASTRA геолокувала кадри: на фото та відео дійсно зображена територія заводу "Енергія", а також його головна будівля", – повідомили пропагандисти.

Міноборони РФ повідомило про 10 нібито збитих або перехоплених БпЛА над Липецькою областю. Загалом над Росією воєнне відомство країни-агресорки нарахувало 69 дронів у ніч проти 3 липня.

"В "Енергії" немає жодного вікна, всім машинам – ***да", – коментує очевидець в одному з відео.

Увага, у відео є ненормативна лексика.

Довідка "Енергія" – один із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Також підприємство забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.