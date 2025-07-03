"Ни одного окна в "Энергии". Российский Елец второй раз за два месяца под ударами – видео

Местные паблики показывают фото и видео поврежденного беспилотниками завода "Энергия", по которому Украина уже успешно била и в мае

АО Энергия (Иллюстративное фото - ресурс оккупантов)

В ночь на 3 июля Россию атаковали беспилотники, в частности прилетело Липецку и по Ельцу, где находится завод "Энергия", – второй раз за два месяца. Об этом сообщают российские пропагандисты и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он традиционно для российских властей признал лишь "обломки" беспилотника – они якобы упали на частный жилой дом в Липецком округе. Погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека ранены.

Еще один беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце.

Позднее Артамонов сообщил также о "падении" беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце, в результате чего возник пожар, который уже якобы потушили. Сотрудники ближайших цехов эвакуированы.

Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA заявил о повреждениях на территории завода "Энергия".

"На кадрах очевидцев видно, что один из БпЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. ASTRA геолоцировала кадры: на фото и видео действительно запечатлена территория завода "Энергия", а также его основное здание", – сообщили пропагандисты.

Минобороны РФ отчиталось о 10 якобы сбитых или перехваченных БпЛА над Липецкой областью. Всего над Россией военное ведомство страны-агрессора насчитало 69 дронов в ночь на 3 июля.

"Ни одного окна нет в "Энергии", всем машинам – ***да", – комментирует очевидец в одном из видео.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

Справка "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.



Также предприятие обеспечивает изготовление батарей для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.Также предприятие обеспечивает изготовление батарей для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.