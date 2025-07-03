Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия" в Липецкой области: производство остановлено

Силы обороны ударили по предприятию оккупантов, которое производит батареи и аккумуляторы к комплексам "Искандер-М"

Термінова новина

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что в ночь на 3 июля Силы обороны нанесли удар по заводу "Энергия" в Липецкой области. В результате попадания производство было остановлено.

Ночью россияне жаловались на взрывы в Липецкой области. Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA заявил о повреждениях на территории завода "Энергия" в городе Елец.

Удар нанесли Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. В Генштабе отметили, что предприятие занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для поражения Вооруженных сил России.

Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено.

В частности, завод производит компоненты для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Кроме этого, предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Российское предприятие "Энергия" уже было под ударом Сил обороны в ночь на 23 мая.

Новость дополняется...