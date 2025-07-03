Дроны СБУ ударили по складам боеприпасов в тылу врага возле Харцызска
Служба безопасности Украины подтвердила поражение беспилотниками склада боеприпасов в тылу противника – в селе Великое Орехово неподалеку от Харцызска Донецкой области.
Начиная с 22:00, 2 июля на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.
Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных (с 2014 года) Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку используется россиянами в качестве тыловой базы.
Оккупанты разместили там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, подчеркнули в СБУ.
Расстояние до территорий, контролируемых Украиной, составляет как минимум около 50 км.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- 30 июня во временно оккупированном Донецке был атакован российский военный объект.
- В ночь на 1 июля во временно оккупированном Луганске прогремели громкие взрывы, в результате чего возникли пожары.