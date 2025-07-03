Дроны СБУ ударили по складам боеприпасов в тылу врага возле Харцызска

Украинские беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов в селе Большое Орехово возле оккупированного с 2014 года Харцызска

СБУ (иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины подтвердила поражение беспилотниками склада боеприпасов в тылу противника – в селе Великое Орехово неподалеку от Харцызска Донецкой области.

Начиная с 22:00, 2 июля на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных (с 2014 года) Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку используется россиянами в качестве тыловой базы.

Оккупанты разместили там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, подчеркнули в СБУ.

Расстояние до территорий, контролируемых Украиной, составляет как минимум около 50 км.

Харцызск на карте DeepState

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