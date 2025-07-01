Россияне заявили о массированной атаке дронов в Луганске – видео
В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, в результате чего возникли пожары. Об этом сообщают оккупационные власти и пропагандистские медиа.
По данным оккупационных властей, над Луганском находилось около 20 беспилотников. Также там объявили о "режиме осторожности" в Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.
Как сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".
Вечером 30 июня сообщалось об атаке на российский военный объект во временно оккупированном Донецке. Также были сообщения о прицельных ударах во временно оккупированных Луганске и Ясиноватой.
- В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Спецслужба сообщила об уничтожении трех вертолетов и комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".
- 30 июня руководитель Центра противодействия дезинформации сообщил, что во временно оккупированном Донецке была атакована группировка российских войск. Также захватчики сообщали о прилетах в Ясиноватой.