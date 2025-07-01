Россияне заявили о массированной атаке дронов в Луганске – видео

В результате атаки в нескольких городах Луганской области был введен "режим осторожности"

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, в результате чего возникли пожары. Об этом сообщают оккупационные власти и пропагандистские медиа.

По данным оккупационных властей, над Луганском находилось около 20 беспилотников. Также там объявили о "режиме осторожности" в Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске и Белокуракино.

Как сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".

Вечером 30 июня сообщалось об атаке на российский военный объект во временно оккупированном Донецке. Также были сообщения о прицельных ударах во временно оккупированных Луганске и Ясиноватой.