Росіяни заявили про масовану атаку дронів у Луганську – відео
У ніч проти 1 липня в окупованому Луганську пролунали гучні вибухи, внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє окупаційна влада та пропагандистські медіа.
За даними окупаційної влади, в небі над Луганськом було близько 20 дронів. Також там оголошували про "режим обережності" в Красному Лучі, Лутугиному, Свердловську, Суходольську та Білокуракиному.
Як повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".
Ввечері 30 червня повідомлялась, що у тимчасово окупованому Донецьку атаковано російський військовий об'єкт. Також було відомо про удари в тимчасово окупованому Луганську та Ясинуватій.
- У ніч з 27 на 28 червня Служба безпеки України безпілотниками вдарила по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Спецслужба повідомила про знищення трьох гелікоптерів та комплексу протиповітряної оборони "Панцирь-С1".
- 30 червня керівник Центру протидії дезінформації повідомив, що у тимчасово окупованому Донецьку атаковано скупчення російських військ. Також загарбники повідомляли про прильоти в Ясинуватій.