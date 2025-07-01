Росіяни заявили про масовану атаку дронів у Луганську – відео

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 1 липня в окупованому Луганську пролунали гучні вибухи, внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє окупаційна влада та пропагандистські медіа.

За даними окупаційної влади, в небі над Луганськом було близько 20 дронів. Також там оголошували про "режим обережності" в Красному Лучі, Лутугиному, Свердловську, Суходольську та Білокуракиному.

Як повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".

Ввечері 30 червня повідомлялась, що у тимчасово окупованому Донецьку атаковано російський військовий об'єкт. Також було відомо про удари в тимчасово окупованому Луганську та Ясинуватій.