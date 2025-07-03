Дрони СБУ вгатили по складах боєприпасів в тилу ворога біля Харцизька

Українські безпілотники вдарили по складу БК у селі Велике Оріхове біля окупованого з 2014 року Харцизька

СБУ (Ілюстрративне фото: пресслужба СБУ)

Служба безпеки України підтвердила ураження безпілотниками складу боєприпасів у тилу ворога – в селі Велике Оріхове неподалік від Харцизька Донецької області.

Починаючи з 22:00, 2 липня на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих (з 2014 року) Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база.

Окупанти розмістили там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, наголосили в СБУ.

Відстань до підконтрольних Україні земель – щонайменше близько 50 км.

Харцизьк на мапі DeepState

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