Дрони СБУ вгатили по складах боєприпасів в тилу ворога біля Харцизька
Служба безпеки України підтвердила ураження безпілотниками складу боєприпасів у тилу ворога – в селі Велике Оріхове неподалік від Харцизька Донецької області.
Починаючи з 22:00, 2 липня на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих (з 2014 року) Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база.
Окупанти розмістили там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, наголосили в СБУ.
Відстань до підконтрольних Україні земель – щонайменше близько 50 км.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
- 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку було атаковано російський військовий об'єкт.
- У ніч проти 1 липня в тимчасово окупованому Луганську пролунали гучні вибухи, внаслідок чого виникли пожежі.