В окупованому Харцизьку на Донеччині лунають вибухи, почалася сильна детонація – відео

Росіяни скаржаться на сильні вибухи в окупованому Харцизьку

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

2 липня в окупованому місту Харцизьк в Донецькій області пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляють пропагандистські медіа.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко, ймовірно, там уражений склад боєприпасів.

Голова Харцизького округу Вікторія Жукова написала, що багато звернень від мешканців надходить щодо пошкодженого скління у під'їздах багатоквартирних будинків.

Також місцеві скаржаться на сильне задимлення після вибуху.