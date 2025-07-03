В окупованому Харцизьку на Донеччині лунають вибухи, почалася сильна детонація – відео
2 липня в окупованому
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко, ймовірно, там уражений склад боєприпасів.
Голова Харцизького округу Вікторія Жукова написала, що багато звернень від мешканців надходить щодо пошкодженого скління у під'їздах багатоквартирних будинків.
Також місцеві скаржаться на сильне задимлення після вибуху.
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