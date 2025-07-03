В оккупированном Харцызске Донецкой области раздаются взрывы, началась детонация – видео
Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские СМИ)

2 июля в оккупированном  В городе Харцызск Донецкой области прогремело несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар. Об этом сообщают пропагандистские медиа.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, вероятно, там поражен склад боеприпасов.

Читайте также
В офисе Зеленского ответили, долетит ли баллистическая ракета "Сапсан" до Москвы.

Глава Харцызского округа Виктория Жукова написала, что поступает много обращений от жителей по поводу поврежденного остекления в подъездах многоквартирных домов.

Также местные жители жалуются на сильное задымление после взрыва.

Донецкая областьвзрывХарцызск