В оккупированном Харцызске Донецкой области раздаются взрывы, началась детонация – видео
2 июля в оккупированном
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, вероятно, там поражен склад боеприпасов.
Читайте также
Глава Харцызского округа Виктория Жукова написала, что поступает много обращений от жителей по поводу поврежденного остекления в подъездах многоквартирных домов.
Также местные жители жалуются на сильное задымление после взрыва.
- В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по военному аэродрому "Кировское" в временно оккупированном Крыму. Служба безопасности сообщила об уничтожении трех вертолетов и комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1".
- В ночь на 1 июля в временно оккупированном Луганске прогремели громкие взрывы , в результате чего возникли пожары.