В оккупированном Харцызске Донецкой области раздаются взрывы, началась детонация – видео

Россияне жалуются на сильные взрывы в оккупированном Харцызске

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские СМИ)

2 июля в оккупированном В городе Харцызск Донецкой области прогремело несколько мощных взрывов, в результате чего возник пожар. Об этом сообщают пропагандистские медиа.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, вероятно, там поражен склад боеприпасов.