В оккупированном Донецке звучат взрывы: OSINT-аналитики заявили о попадании в "Топаз"

На видео, опубликованных в местных пабликах, можно увидеть кадры попаданий

Завод "Топаз" (Фото: Wikipedia)

Вечером в понедельник, 8 сентября, во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области звучат взрывы. Пропагандистские ресурсы пишут о дроновой атаке.

Гауляйтер Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе звучат взрывы. По его словам, временно оккупированный Донецк атаковали беспилотники.

Он утверждает, что в результате атаки якобы повреждено остекление в доме и школе. О пострадавших Кулемзин не сообщал.

Пропагандистский Telegram-канал Shot пишет о задымлении в центре Донецка.

В то же время аналитики сообщества Dnipro Osint пишут, что под ракетной атакой оказался бывший металлургический завод "Топаз" в Донецке. Территорию промзоны предприятия оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава. Также аналитики утверждают, что есть попадания и в других местах.

Проукраинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал, как утверждается, фото последствий атаки на "Топаз".

Сообщество КиберБорошно сообщило, что на пораженном заводе "Топаз" располагался пункт управления уровня армии.

Пропагандистский Telegrm-канал ASTRA писал, что взрывы вечером также раздавались во временно оккупированных Енакиево и Макеевке.

19 августа сообщалось, что дальнобойные дроны СБУ поразили два склада боеприпасов россиян на временно оккупированных территориях Луганской области.