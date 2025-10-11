В окупованому Донецьку сталась велика пожежа під час дронової атаки – відео, фото

Ресурси загарбників пишуть про приліт у районі колишнього "Ашану" в Донецьку

Фото: соцмережі

Ввечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку під час дронової атаки сталися вибухи й зайнялась велика пожежа. Про це повідомляють ресурси загарбників.

Окупанти заявляють, що пожежа відбулась у районі гіпермаркету "Сігма", де раніше був розташований магазин французької мережі Auchan.

У мережі ширяться кадри з дроновою атакою, прильотами та вибухами (на записі є нецензурна лексика, 18+).

ОНОВЛЕНО. На деяких кадрах видно, що палає безпосередньо "Сігма".

"Пролетіло чотири дрони. Було чути як збивають і різко ― вибух. Почало щось детонувати. Глянули, а там "Сігма" горить. Зараз вогонь перекинувся на сусідню посадку. Перед тим ми бачили, як вечорами військові машини там паркувалися", – написало Суспільне з посиланням на одного з анонімних місцевих жителів.

