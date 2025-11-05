В Донецке прогремели сильные взрывы: сообщают об ударе по складу боеприпасов – видео

Во временно оккупированном городе масштабный пожар после атаки, слышны звуки повторной детонации

Взрыв в Донецке (Фото: ресурсы оккупантов)

Вечером 5 ноября во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. По неподтвержденным данным, был атакован склад с боекомплектом россиян.

Взрывы прогремели около 21:00. Журналист Денис Казанский заявил, что якобы произошел ракетный удар по "большому складу боеприпасов".

Кремлевский гауляйтер Денис Пушилин не прокомментировал инцидент, но пропагандистские военкоры заявили, что "было громко". Украинская сторона официально также не комментировала вероятную атаку.

На видео, которыми начали делиться в сети местные жители, видно момент мощного взрыва и слышно вторичные детонации. Вспышки от пожара заметны на большом расстоянии.

Осторожно! Видео могут содержать нецензурную лексику.