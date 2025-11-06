ВСУ взорвали в Донецке базу хранения "шахедов", в Крыму и России – НПЗ и склады с топливом

Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, склад "шахедов" в Донецке и несколько складов ГСМ на территории Крыма

Взрывы в Донецке (скриншот видео)

Во временно оккупированном Донецке 5 ноября была поражена база хранения, комплектования и запуска дронов "шахед". Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).

По его словам, это была совместная операция бригадной разведки 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадьяра", Сил специальных операций и ракетных войск и артиллерии.

Мадьяр сообщил, что цель на территории ДАПа (Донецкого аэропорта) была сложная и ее разработка превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из "мелких пазлов".

"Этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", - отметил он.

В Генштабе отметили что на территории склада зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация.

Кроме этого, Силы обороны в ночь на 6 ноября поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод - зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. За год он перерабатывает 15,7 млн тонн нефтепродуктов (5.6% от всей переработки в РФ).

Во временно оккупированном Крыму поражены три объекта горюче-смазочных материалов. На нефтебазе в Гвардейском произошло успешное попадание в резервуар и цистерны с топливом на сливо-наливной эстакаде. А на двух базах в Симферополе поражены резервуарные парки, произошло возгорание одного из них.