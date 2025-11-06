Россию атаковали беспилотники: видео прилетов в Волгореченске в Волгограде

Россияне жалуются на атаку на ГРЭС и НПЗ

Волгореченск (Фото: российские Telegram-каналы)

В ночь на 6 ноября Россию снова атаковали беспилотники. Взрывы и возгорания были в Костромской области и Волгограде. Об этом сообщают местные власти и российские пропагандисты.

Администрация города Волгореченск Костромской области заявила о якобы отраженной атаке дронов.

Местные власти сообщают, что жители города слышали работу "защитной системы" и прозвучало несколько "хлопков".

Службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры, но, как уверяют в администрации, электроснабжение якобы не нарушено.

Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на местных и на анализ фото, утверждает, что атакована Костромская ГРЭС в Волгореченске Костромской области.

Это третья по установленной мощности тепловая электростанция России.

Также ночью была дроновая атака на Волгоград. Администрация области заявила об отражении массированной атаки БпЛА и о попадании в 24-этажный жилой дом, в результате чего повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. От осколочных ранений погиб 48-летний мужчина.

Также в ряде районов Волгограда фиксируют повреждения остекления в домах и авто. В результате "падения обломков" возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе.

ASTRA со ссылкой на местных сообщает об атаке на нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от этой 24-этажки до НПЗ – около 19 км.