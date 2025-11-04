Беспилотники прилетели в Башкортостан и Нижегородскую область: видео взрывов и пожаров

Под ударами были Стерлитамак и Кстово, пропагандисты фиксируют пожары в районах НПЗ

Последствия в городе Кстово (Фото: российские Telegram-каналы)

В ночь на 4 ноября Россию атаковали беспилотники. Дроны ударили по республике Башкортостан, а также по Нижегородской области, сообщают российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA и местные власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что промышленный комплекс города Стерлитамак подвергся атаке двух БпЛА. Их якобы сбили, а "обломки" упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Он уверяет, что предприятие работает в штатном режиме.

Однако местные публикуют видео возгорания в Стерлитамаке. ASTRA геолоцировала кадры и утверждает, что после взрыва поврежден местный нефтехимический завод.

"Предварительно, на этом видео зафиксирован очаг горения либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. При этом, по свидетельствам местных жителей, очагов возгорания на заводе несколько", – добавил OSINT-аналитик ASTRA.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" – предприятие в городе Стерлитамак, специализирующееся на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина. На официальном сайте сказано, что предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".

Также местные жители города Кстово Нижегородской области распространяют видео атаки дронов. Как следует из OSINT-анализа ASTRA, после ночной атаки возник пожар в промышленной зоне в районе НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимического завода "СИБУР-Кстово".

Местные власти никак не комментировали атаку.

Минобороны РФ отчиталось о 85 якобы сбитых или перехваченных над Россией дронах: 20 – над Нижегородской областью, двух – над Башкортостаном. Наибольшее количество – 40 БпЛА – государство-агрессор зафиксировало над Воронежской областью.