Безпілотники прилетіли до Башкортостану і Нижньогородської області: відео вибухів і пожеж

Під ударами були Стерлітамак і Кстово, пропагандисти фіксують пожежі в районах НПЗ

Наслідки у місті Кстово (Фото: російські Telegram-канали)

У ніч проти 4 листопада Росію атакували безпілотники. Дрони вдарили по республіці Башкортостан, а також по Нижньогородській області, повідомляють російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA і місцева влада.

Глава Башкортостану Радій Хабіров повідомив, що промисловий комплекс міста Стерлітамак зазнав атаки двох БпЛА. Їх нібито збили, а "уламки" впали в промзоні в районі допоміжного цеху. Він запевняє, що підприємство працює в штатному режимі.

Однак місцеві публікують відео загоряння в Стерлітамаку. ASTRA геолокувала кадри й стверджує, що після вибуху пошкоджено місцевий нафтохімічний завод.

"Попередньо, на цьому відео зафіксовано осередок горіння або залізничних цистерн на шляхах, або ємності трохи північніше. Водночас, за свідченнями місцевих жителів, осередків загоряння на заводі декілька", – додав OSINT-аналітик ASTRA.

АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод" – підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті сказано, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхим".

Також місцеві жителі міста Кстово Нижньогородської області поширюють відео атаки дронів. Як випливає з OSINT-аналізу ASTRA, після нічної атаки виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" і нафтохімічного заводу "СИБУР-Кстово".

Місцева влада ніяк не коментувала атаки.

Міноборони РФ відзвітувало про 85 нібито збитих або перехоплених над Росією дрона: 20 – над Нижньогородською областю, два – над Башкортостаном. Найбільшу кількість – 40 БпЛА – держава-агресорка зафіксувала над Воронезькою областю.