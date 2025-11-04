Генштаб подтвердил поражение нефтехимического завода в Башкортостане и НПЗ в Кстово

Под атаку украинских БпЛА попал производитель компонентов для керосина, из которого производят авиационное топливо

Завод в Башкортостане (Фото: ресурс оккупантов)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение предприятий нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Башкортостане и Нижегородской области России в ночь на 4 ноября.

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. Предприятие может перерабатывать до 18 млн тонн в год. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется.

Также поражен нефтехимический завод в городе Стерлитамак в Башкортостане. Предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного авиационного топлива.

По предварительной информации, значительные повреждения получил один из цехов предприятия. Этот завод входит в российский холдинг "Росхим". Результаты поражения уточняются.

Командование Сил специальных операций ВСУ подтвердило, что спецназовцы приняли участие в поражении обоих предприятий. Там уточнили, что Стерлитамакский нефтехимический завод находится в более 1300 километрах от украинской границы.

Предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, каучуков и ионола. Завод играет стратегическое значение для оборонного промышленного комплекса России, а также для наполнения бюджета государства-агрессора.

Также, по информации Генштаба, подтверждены результаты попаданий в предыдущие дни. На временно оккупированной территории Херсонской области есть попадания по складу горюче-смазочных материалов.

Оккупанты потеряли почти 20 эластичных резервуаров (около 900 кубометров ГСМ) и две помповые станции.