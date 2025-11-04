Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного заводу в Башкортостані та НПЗ в Кстово

Під атаку українських БпЛА потрапив виробник компонентів для гасу, з якого виробляють авіаційне пальне

Завод у Башкортостані (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження підприємств нафтопереробної інфраструктури в Башкортостані та Нижньогородській області Росії у ніч проти 4 листопада.

Сили оборони України уразили інфраструктуру підприємства "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. Підприємство може переробляти до 18 млн тонн на рік. Завод залучений у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Також уражено нафтохімічний завод у місті Стерлітамак у Башкортостані. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.

За попередньою інформацією, значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей завод входить до російського холдингу "Росхім". Результати ураження уточнюються.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердило, що спецпризначенці взяли участь в ураженні обох підприємств. Там уточнили, що Стерлітамакський нафтохімічний завод знаходиться за понад 1300 кілометрів від українського кордону.

Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного керосину, каучуків та іонолу. Завод відіграє стратегічне значення для оборонного промислового комплексу Росії, а також для наповнення бюджету держави-агресора.

Також, за інформацією Генштабу, підтверджено результати влучань у попередні дні. На тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів.

Окупанти втратили майже 20 еластичних резервуарів (близько 900 кубометрів ПММ) та дві помпові станції.