За атакою на нафтозавод під Нижнім Новгородом стоять ГУР та ЗСУ – джерело

Російський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з пілотами Збройних Сил України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Українські БпЛА здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" в місті Кстово. Атака відбулася в ніч проти 4 листопада. Під час операції було використано понад 50 дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.

Співрозмовник розповів, що атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинне оброблення нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Інформація про ураження обʼєкта з’явилась також в низці російських пабліків.

Підприємство в Кстово є одним з провідних НПЗ в Росії, забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинного перероблення нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Завод випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільне, авіаційне й дизельне пальне, нафтобітуми, парафіни тощо.

Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим військово-промисловим комплексом.

Відео масштабної пожежі у Кстово розповсюджували місцеві пабліки. Російський Telegram-канал ASTRA писав, що після нічної атаки виникло займання в промисловій зоні в районі НПЗ.