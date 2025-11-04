За атакою на нафтозавод під Нижнім Новгородом стоять ГУР та ЗСУ – джерело
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з пілотами Збройних Сил України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
Українські БпЛА здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" в місті Кстово. Атака відбулася в ніч проти 4 листопада. Під час операції було використано понад 50 дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1.
Співрозмовник розповів, що атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинне оброблення нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.
Інформація про ураження обʼєкта з’явилась також в низці російських пабліків.
Підприємство в Кстово є одним з провідних НПЗ в Росії, забезпечує зокрема Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинного перероблення нафти становить близько 17 млн тонн на рік.
Завод випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільне, авіаційне й дизельне пальне, нафтобітуми, парафіни тощо.
Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим військово-промисловим комплексом.
Відео масштабної пожежі у Кстово розповсюджували місцеві пабліки. Російський Telegram-канал ASTRA писав, що після нічної атаки виникло займання в промисловій зоні в районі НПЗ.
- 2 листопада СБУ вразила російський порт в Туапсе і підпалила танкер. Також пошкоджено вантажну інфраструктуру порту.
- У ніч проти 3 листопада Сили оборони вразили Саратовський НПЗ і логістичні об'єкти ворога на тимчасово окупованій території Луганської області.
