За атакой на нефтезавод под Нижним Новгородом стоят ГУР и ВСУ – источник

Силы обороны направили на НПЗ в Кстово пять десятков дронов украинского производства

Российский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны совместно с пилотами Вооруженных Сил Украины и Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.

Украинские БпЛА совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Атака состоялась в ночь на 4 ноября. Во время операции использовано более 50 дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.

Собеседник рассказал, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.

Информация о поражении объекта появилась также в ряде российских пабликов.

Предприятие в Кстово – одно из ведущих НПЗ в России, обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Завод выпускает свыше 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и т.д.

Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским военно-промышленным комплексом.

Видео масштабного пожара в Кстово распространяли местные паблики. Российский Telegram-канал ASTRA писал, что после ночной атаки возникло возгорание в промышленной зоне в районе НПЗ.