За атакой на нефтезавод под Нижним Новгородом стоят ГУР и ВСУ – источник
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны совместно с пилотами Вооруженных Сил Украины и Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.
Украинские БпЛА совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Атака состоялась в ночь на 4 ноября. Во время операции использовано более 50 дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1.
Собеседник рассказал, что атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.
Информация о поражении объекта появилась также в ряде российских пабликов.
Предприятие в Кстово – одно из ведущих НПЗ в России, обеспечивает в частности Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.
Завод выпускает свыше 50 наименований продукции: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и т.д.
Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским военно-промышленным комплексом.
Видео масштабного пожара в Кстово распространяли местные паблики. Российский Telegram-канал ASTRA писал, что после ночной атаки возникло возгорание в промышленной зоне в районе НПЗ.
- 2 ноября СБУ поразила российский порт в Туапсе и подожгла танкер. Также повреждена грузовая инфраструктура порта.
- В ночь на 3 ноября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и логистические объекты врага на временно оккупированной территории Луганской области.
Комментарии (0)