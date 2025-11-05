Россияне жалуются на удары по энергетике: видео из Орла и Владимира

Россияне заявили о новых атаках дронов и публикуют видео взрывов и возгораний

Орел (Фото: российские Telegram-каналы)

В ночь на 5 ноября Россия снова была под атакой беспилотников, в частности прилетало по Орлу и Владимиру. Об этом сообщили местные губернаторы и российские пропагандисты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утверждает, что над Орлом были якобы уничтожены БпЛА, а "при падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка".

Однако OSINT-анализ российского Telegram-канала ASTRA свидетельствует, что взрывы в Орле прогремели в районе ТЭЦ, по которой на прошлой неделе, в ночь на 31 октября, били "Нептуны".

На одно из видео очевидцев попали моменты взрывов – согласно анализу ASTRA, кадры сняты в районе переулка Ягодного. От места съемки до Орловской ТЭЦ – около 1,5 км. Еще одно видео было снято в 1,2 км от ТЭЦ.

"Атака на ТЭЦ была совершена с использованием реактивного средства поражения – ракеты или реактивного БпЛА. На видео не слышно ни звуков воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного жужжания винтового БпЛА", – утверждает OSINT-аналитик ASTRA.

Также российский ресурс подчеркнул, что менее чем в километре от Орловской ТЭЦ находится оборонное предприятие "Орелтекмаш", которое производит подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пожаловался, что дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.

Минобороны РФ отчиталось о 40 якобы перехваченных и сбитых дронах. Однако Владимирская область в "сводке" не упоминается, а над Орловской якобы было два БпЛА.