Росіяни скаржаться на удари по енергетиці: відео з Орла та Володимира

Росіяни заявили про нові атаки дронів і публікують відео вибухів і загорянь

Орел (Фото: російські Telegram-канали)

У ніч проти 5 листопада Росія знову була під атакою безпілотників, зокрема прилітало по Орлу та Володимиру. Про це повідомили місцеві губернатори й російські пропагандисти.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що над Орлом було нібито знищено БпЛА, а "під час падіння їхніх окремих елементів пошкоджено кілька приватних будинків і госпбудівлю".

Однак OSINT-аналіз російського Telegram-каналу ASTRA свідчить, що вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ, по які минулого тижня, в ніч на 31 жовтня, били "Нептуни".

На одне з відео очевидців потрапили моменти вибухів – згідно з аналізом ASTRA, кадри знято в районі провулка Ягідного. Від місця зйомки до Орловської ТЕЦ – близько 1,5 км. Ще одне відео було знято за 1,2 км від ТЕЦ.

"Атака на ТЕЦ була здійснена з використанням реактивного засобу ураження – ракети або реактивного БпЛА. На відео не чути ні звуків повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного дзижчання гвинтового БпЛА", – стверджує OSINT-аналітик ASTRA.

Також російський ресурс підкреслив, що менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", яке виробляє рухомі засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв поскаржився, що дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.

Міноборони РФ відзвітувало про 40 нібито перехоплених і збитих дронів. Однак Володимирська область у "зведенні" не згадується, а над Орловською нібито було два БпЛА.