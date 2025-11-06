Росію атакували безпілотники: відео прильотів у Волгореченську у Волгограді
У ніч проти 6 листопада Росію знову атакували безпілотники. Вибухи й загоряння були в Костромській області та Волгограді. Про це повідомляє місцева влада й російські пропагандисти.
Адміністрація міста Волгореченськ Костромської області заявила про нібито відбиту атаку дронів.
Місцева влада повідомляє, що жителі міста чули роботу "захисної системи" і пролунало кілька "хлопків".
Служби усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури, але, як запевняють в адміністрації, електропостачання нібито не порушено.
Російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на місцевих і на аналіз фото, стверджує, що було атаковано Костромську ГРЕС у Волгореченську Костромської області.
Це третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії.
Також уночі була дронова атака на Волгоград. Адміністрація області заявила про відбиття масованої атаки БпЛА і про влучання у 24-поверховий житловий будинок, унаслідок чого пошкоджено балкони, вибито скло прилеглих будинків. Від осколкових поранень загинув 48-річний чоловік.
Також у низці районів Волгограда фіксують пошкодження скління в будинках і авто. Унаслідок "падіння уламків" виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі.
ASTRA з посиланням на місцевих повідомляє про атаку на нафтопереробний завод. Відстань від цієї 24-поверхівки до НПЗ – близько 19 км.
- У ніч на 4 листопада Росію теж атакували безпілотники. Дрони вдарили по Башкортостану і по Нижньогородській області. Пізніше Генштаб підтвердив успішні українські удари по нафтохімічному заводу в Башкортостані та НПЗ у Кстово.
- У ніч проти 5 листопада росіяни скаржилися на удари по енергетиці: вибухи й загоряння були в містах Орел і Володимир.
Коментарі (0)