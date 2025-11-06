Росію атакували безпілотники: відео прильотів у Волгореченську у Волгограді

Росіяни скаржаться на атаку на ГРЕС і НПЗ

Волгореченськ (Фото: російські Telegram-канали)

У ніч проти 6 листопада Росію знову атакували безпілотники. Вибухи й загоряння були в Костромській області та Волгограді. Про це повідомляє місцева влада й російські пропагандисти.

Адміністрація міста Волгореченськ Костромської області заявила про нібито відбиту атаку дронів.

Місцева влада повідомляє, що жителі міста чули роботу "захисної системи" і пролунало кілька "хлопків".

Служби усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури, але, як запевняють в адміністрації, електропостачання нібито не порушено.

Російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на місцевих і на аналіз фото, стверджує, що було атаковано Костромську ГРЕС у Волгореченську Костромської області.

Це третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії.

Також уночі була дронова атака на Волгоград. Адміністрація області заявила про відбиття масованої атаки БпЛА і про влучання у 24-поверховий житловий будинок, унаслідок чого пошкоджено балкони, вибито скло прилеглих будинків. Від осколкових поранень загинув 48-річний чоловік.

Також у низці районів Волгограда фіксують пошкодження скління в будинках і авто. Унаслідок "падіння уламків" виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі.

ASTRA з посиланням на місцевих повідомляє про атаку на нафтопереробний завод. Відстань від цієї 24-поверхівки до НПЗ – близько 19 км.