Силы обороны поразили объекты противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

В ночь на 2 ноября бойцы Департамента активных действий ГУР МО атаковали очередные объекты системы противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму.

В результате удара по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также ГУР успешно поразило аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Объекты оккупантов в Крыму регулярно находятся под атаками. 20 октября разведчики сообщили, что на полуострове сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай".

24 октября ГУР показало, как уничтожило системы ПВО россиян в трех оккупированных регионах.